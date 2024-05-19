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New York’un rengi Kırımızı-Beyaz! 41. Geleneksel New York Günü yürüyüşü

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 19.05.2024 15:19
ABD'nin New York kentinde 41'inci geleneksel Türk günü yürüyüşü düzenlendi. Bayraklar caddelerde dalgalandırıldı, metropolde Türk rüzgarı esti. New York'un rengi kırmızı-beyaz oldu.
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