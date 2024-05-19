19 Mayıs 2024, Pazar
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Başkan Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu! Renkli anlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcuları ve gençleri kabul etti. Erdoğan "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür" ifadelerini kullandı.