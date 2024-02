Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’e konuştu: Kırmızı et fiyatları manipüle ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son dönemde gündemde olan et fiyatları konusunda A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin et konusunda arz talep ihtiyacı olmadığını ifade eden Bakan Yumaklı et fiyatlarındaki fahiş artış konusunda da adım atacaklarını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN