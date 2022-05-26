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Tarihi Kapalıçarşı’da turist yoğunluğu! Çarşıyı günde 230 bin turist ziyaret ediyor

A Haber
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Giriş: 26.05.2022 12:07
İstanbula'da tarihi Kapalıçarşı son günlerde turist akınına uğradı. Tarihi mekanın günlük ziyaretçi sayısı 230 bine ulaştı. Kapalıçarşı esnafı ise artan turist yoğunluğundan oldukça memnun. Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, bu yıl 70 milyona yakın ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.
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