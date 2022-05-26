26 Mayıs 2022, Perşembe
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Tarihi Kapalıçarşı’da turist yoğunluğu! Çarşıyı günde 230 bin turist ziyaret ediyor
İstanbula'da tarihi Kapalıçarşı son günlerde turist akınına uğradı. Tarihi mekanın günlük ziyaretçi sayısı 230 bine ulaştı. Kapalıçarşı esnafı ise artan turist yoğunluğundan oldukça memnun. Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, bu yıl 70 milyona yakın ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.