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Tarihi binada yangın! Osmanlı dönemine ait binadaki yangın kontrol altına alındı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 20.04.2024 15:54
Kırklareli'nde kafe olarak kullanılan tarihi binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Osmanlı dönemine ait olduğu öğrenilen binayı saran alevleri söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. TOMA’lar da çalışmalara katıldı.  Alevler ekiplerin uğraşısı sonucu kontrol altına alındı.
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