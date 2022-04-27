27 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tarihi Biga Kalesi restore edildi! Silah tamirhanesi ziyarete açılacak

Tarihi Biga Kalesi restore edildi! Silah tamirhanesi ziyarete açılacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2022 15:00
Çanakkale'de tarihi Biga Kalesi restore edildi. Silah tamirhanesi olarak kullanılan bölüm yakında ziyarete açılacak. Tarihi kalede hangi restorasyonlar yapıldı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in  konuğu olan tarihi alan başkanı İsmail Kaşdemir değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihi Biga Kalesi restore edildi!
Tarihi Biga Kalesi restore edildi!
Özgür Özel kimdir?
Özgür Özel kimdir?
Müsilaj Marmara’ya geri mi döndü?
Müsilaj Marmara’ya geri mi döndü?
İstanbul mushafının tanıtımına katılacak
İstanbul mushafının tanıtımına katılacak
İkramiyeler yatmaya başladı
İkramiyeler yatmaya başladı
Prompter bozulunca neye uğradığını şaşırdı
Prompter bozulunca neye uğradığını şaşırdı
Şehit Yunus Kalkan’a veda!
Şehit Yunus Kalkan'a veda!
Bu geceyi nasıl ihya etmeli?
Bu geceyi nasıl ihya etmeli?
Türk demokrasi tarihinin kara günü
Türk demokrasi tarihinin kara günü
CHP ve HDP’den yeni provokasyon
CHP ve HDP'den yeni provokasyon
Bosna Hersek’te FETÖ tehdidi
Bosna Hersek’te FETÖ tehdidi
Kiev’de Dostluk Anıtı yıkıldı!
Kiev’de Dostluk Anıtı yıkıldı!
Daha Fazla Video Göster