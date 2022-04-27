Tarihi Biga Kalesi restore edildi! Silah tamirhanesi ziyarete açılacak

Çanakkale'de tarihi Biga Kalesi restore edildi. Silah tamirhanesi olarak kullanılan bölüm yakında ziyarete açılacak. Tarihi kalede hangi restorasyonlar yapıldı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan tarihi alan başkanı İsmail Kaşdemir değerlendirdi.

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