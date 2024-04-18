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Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor! İşte Ankara'nın gündemi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 09:14
Tanzanya Cumhurbaşkanı 14 yıl sonra Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan Tanzanyalı mevkidaşını resmi törenle karşılayacak. A Haber Editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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