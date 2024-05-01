Taksim kutlamalara kapalı anma için engeli yok! Çelenk programı yapılabilecek

1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı kapalı olacak ve izin verilmeyecek ancak anma için bir engel yok. Çelenk programı ve anma için Taksim'de kısıtlama olmayacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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