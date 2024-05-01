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Taksim kutlamalara kapalı anma için engeli yok! Çelenk programı yapılabilecek

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 09:19
1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı kapalı olacak ve izin verilmeyecek ancak anma için bir engel yok. Çelenk programı ve anma için Taksim'de kısıtlama olmayacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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