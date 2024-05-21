Sonu sisli hava mı, helikopter mi hazırladı? Helikopter neden kaza yapmış olabilir?

Dünya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasını konuşuyor. Akıllarda bazı soru işaretleri var; Reisi sisli havada neden helikoptere bindi, 45 yıllık helikopter neden kullanıldı? Bu soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan emekli helikopter pilotu Afşar Önder verdi.

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