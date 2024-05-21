"Müfettiş raporu başsavcılıkta"! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber'e özel açıklamada bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetövari kumpas soruşturmasına ilişkin A Haber'e özel açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş anlattı. İşte detaylar....

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