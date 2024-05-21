21 Mayıs 2024, Salı
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Bahçeli Reisi'nin öldüğü kazayı değerlendirdi! "Sis perdesinin aralanması zorunluluktur"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü aydınlatılmalı" dedi. Bahçeli iç siyasete ilişkin ise "HDP'nin devamı sözde parti (DEM Parti'yi kastederek) kapatılmalı dedi. Bahçeli, 6-8 Ekim olayları davası sonucunda verilen cezaları eleştirilenlere de tepki gösterdi.