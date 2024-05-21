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Akıncı’nın başarısı dünya basınında! İleri teknolojiyi dış basın yazdı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 21.05.2024 16:50
Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesini Türkiye'nin yardım için gönderdiği Akıncı buldu. Türk İHA'sının ileri teknolojisi ve hızlı tespit yeteneği dünya basınında geniş yer buldu.
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Akıncı’nın başarısı dünya basınında!
Akıncı’nın başarısı dünya basınında!
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