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Türkiye-Romanya ilişkilerinde yeni dönem | 15 milyar dolar ticaret hedefi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 21.05.2024 16:43
Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Türkiye’ye geldi. Romanya Başbakanı Ciolacu’nun ziyareti 6 yıl aradan sonra Başbakan düzeyinde Romanya’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. İşte detaylar....
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