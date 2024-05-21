İran’da Reisi matemi! Hayatını kaybeden Reisi için 3 günde 5 noktada tören yapılacak

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi için 3 günde 5 noktada tören yapılacak. İlk tören Tebriz’deydi. Şu sıralarda ise kum şehrine getirildi. Yarın da İran’ın başkenti Tahran’da tören düzenlenecek. Ekber Karabağ son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar…

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