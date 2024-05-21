21 Mayıs 2024, Salı
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CHP’den Demirtaş’a destek! "Başak Demirtaş'a dayanışma duygularımı ilettim"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Grup Toplantısında 6-8 Ekim olayları davasını değerlendirdi. HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen cezanın ağır olduğunu savundu. Özel'in, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisinin hayatını kaybettiği helikopter kazasını grup toplantısında gündemine almaması dikkat çekti.