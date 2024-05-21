21 Mayıs 2024, Salı
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Başkan Erdoğan Romanya Başbakanı Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Karşılıklı ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Enerji alanında iş birliğimizi artırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayi iş birliğinde son dönemde önemli bir ivme yakaladık. Romanya ile bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.