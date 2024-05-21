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Slovak lideri Fico suikastı girişimi! Perde arkasında ne var?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 21.05.2024 16:46
Slovakya'da Rus yanlısı Başbakan Fico'ya düzenlenen suikast girişimine ilişkin soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanlığı önemli bir iddiayı ortaya attı. Failin sosyal medya geçmişinin gözaltına alındıktan iki saat sonra silindiğine dikkati çeken Bakan Estok olayın kişisel tepkiden fazlası olabileceğini öne sürdü.
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Suikastın perde arkasında ne var?
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