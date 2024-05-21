21 Mayıs 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan Roma gezisi için pişkin savunma: Tamamı İBB tarafından karşılandı yadırgamaya gerek yok
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 45 basın mensubunu alarak İtalya'nın Roma şehrine gidip 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza törenine katıldı. Programa CHP'ye yakın gazeteciler katılırken, konaklanan otellerin lüks yapısı gecelik 45 bin TL ile 98 bin TL arasında olması dikkat çekti. Bu durum CHP'ye yakın gazeteciler tarafından da eleştirilirken İmamoğlu'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. İmamoğlu geziye katılan kişilerin tüm masraflarının İBB tarafından karşılandığını kabul ederken "Bunun yadırganacak bir tarafı yok" dedi. İşte detaylar...