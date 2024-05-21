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CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan Roma gezisi için pişkin savunma: Tamamı İBB tarafından karşılandı yadırgamaya gerek yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 18:30
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 45 basın mensubunu alarak İtalya'nın Roma şehrine gidip 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza törenine katıldı. Programa CHP'ye yakın gazeteciler katılırken, konaklanan otellerin lüks yapısı gecelik 45 bin TL ile 98 bin TL arasında olması dikkat çekti. Bu durum CHP'ye yakın gazeteciler tarafından da eleştirilirken İmamoğlu'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. İmamoğlu geziye katılan kişilerin tüm masraflarının İBB tarafından karşılandığını kabul ederken "Bunun yadırganacak bir tarafı yok" dedi. İşte detaylar...
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