30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Suriye'ye harekat hazırlığı! Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyindeki hedefi hangi terör noktaları?

Suriye'ye harekat hazırlığı! Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyindeki hedefi hangi terör noktaları?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2022 09:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde konuşlu bulunan PKK/YPG'li teröristlere yönelik yeni bir harekatın sinyalini vermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi. Suriye'ye olası harekat öncesi son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’ye harekat hazırlığı!
Suriye'ye harekat hazırlığı!
37 günde 10 bin yolcu seyahat etti
37 günde 10 bin yolcu seyahat etti
Ayasofya’da görsel şölen
Ayasofya'da görsel şölen
’’Tam 560 bin kişi burada’’
''Tam 560 bin kişi burada''
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
’’Erdoğan ölümüne burada’’
''Erdoğan ölümüne burada''
“Dünya Türk’ün neler yapabileceğini gördü”
“Dünya Türk'ün neler yapabileceğini gördü”
Coşku sağanağıyla gurur duyuyorum
"Coşku sağanağıyla gurur duyuyorum"
Bakan Murat Kurum’dan önemli açıklamalar
Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklamalar
Fetih Suresi böyle okundu!
Fetih Suresi böyle okundu!
Vatandaşları böyle selamladı!
Vatandaşları böyle selamladı!
Yüz binler millet bahçesinde
Yüz binler millet bahçesinde
Daha Fazla Video Göster