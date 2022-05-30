30 Mayıs 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Suriye'ye harekat hazırlığı! Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyindeki hedefi hangi terör noktaları?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde konuşlu bulunan PKK/YPG'li teröristlere yönelik yeni bir harekatın sinyalini vermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi. Suriye'ye olası harekat öncesi son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.