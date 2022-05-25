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Suriye'de yeni operasyon sinyali! Suriye Milli Ordusu son hazırlıklarını yapıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2022 18:35
Güncelleme:25.05.2022 18:57
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarını yok etmek amacıyla yapılacak askeri operasyonun sinyalini kabine toplantısının ardından vermişti. Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konu masaya yatırılacak. Öte yandan Suriye Milli Ordusu ise, Başkomutan'dan gelecek operasyon emrine karşı tüm hazırlarını tamamlıyor. A Haber ekibi Suriye Milli Ordusu'nun operasyona hazırlık kapsamındaki görüntülerini canlı yayında ekranlara taşıdı.
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