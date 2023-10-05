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Suriye'de terör hedefleri işte böyle vuruldu

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Giriş: 05.10.2023 20:35
Güncelleme:05.10.2023 20:36
TSK’ya ait SİHA’lar terör örgütü YPG'nin kontorlünde bulunan Kamışlı bölgesini vurdu. Bölgeden yükselen dumanlar Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Gelen son dakika bilgisine göre; MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.
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