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Suriye'de SMO güçleri Esad rejimini karşı gösteri düzenledi

A Haber
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Giriş: 16.03.2021 16:56
Güncelleme:16.03.2021 17:39
Suriye'de iç savaşın yıl dönümün Esad rejimine karşı savaşan Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerine ait özel kuvvet askerleri gösteri düzenledi.  A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş ise 10 yıl önce Esad'ın zulmü için mücadeleye başlayan SMO güçlerinin anma törenini görüntüledi. Azez'deki görenle ilgili ayrıntıları A Haber canlı yayınında aktardı.

Suriye'de iç savaşın yıl dönümü nedeniyle gösteriler düzenlendi.

10 yıl önce başlayan iç savaşta Esad rejiminin insanlık dışı saldırıları nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti.

Suriye Milli Ordusu (SMO) ise saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak için Azez'de anma töreni düzenledi. Törende hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ise canlı yayında anma töreninde yaşananları aktardı.

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