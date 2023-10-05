05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Suriye'de PKK'ya nokta operasyon!

Suriye'de PKK'ya nokta operasyon!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2023 19:35
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerini ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı. Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG'nin silah mühimmat depoları, saldırı/sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı öğrenildi.
Suriye’de PKK’ya nokta operasyon!
Suriye'de PKK'ya nokta operasyon!
Kahramanmaraş’ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
PKK’nın bombacısı Adıyaman’da yakalandı
PKK'nın bombacısı Adıyaman'da yakalandı
Koltuğu aldı safını değiştirdi
Koltuğu aldı safını değiştirdi
ABD İran’a ait mermileri Ukrayna’ya gönderdi!
ABD İran’a ait mermileri Ukrayna’ya gönderdi!
Karadeniz hamlesi! Rusya üs kuracak
Karadeniz hamlesi! Rusya üs kuracak
ABD bayraklı motorla kaçış planı
ABD bayraklı motorla kaçış planı
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de
Ozon tabakasındaki delik büyüyor!
Ozon tabakasındaki delik büyüyor!
Balık tutmak depresyondan koruyor!
Balık tutmak depresyondan koruyor!
Hava harekatları Avrupa basınında!
Hava harekatları Avrupa basınında!
Önemli temas! Türkiye’nin daveti üzerine gelmişti
Önemli temas! Türkiye'nin daveti üzerine gelmişti
Daha Fazla Video Göster