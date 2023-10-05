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Suriye sınırında sıcak saatler!

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Giriş: 05.10.2023 22:21
MİT’in düzenlediği operasyonla PKK’nın kalbine operasyon yapılırken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe Suriye sınırında A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Suriye sınırında sıcak saatler!
Suriye sınırında sıcak saatler!
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