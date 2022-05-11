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Stokçuluğa hapis cezası artırılıyor! 1 yıldan 3 yıla çıkıyor

A Haber
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Giriş: 11.05.2022 12:51
Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarındaki cezaların alt ve üst sınırları yeniden düzenleniyor. Stokçuluk yapanlara "1 yıldan 3 yıla kadar" hapis cezası getirilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere anlattı.

Faruk Güzeldere'nin öne çıkan sözleri:

"Stokçuluğun ve fırsatçılığın ayyuka çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bizler nihai tüketiciyiz ve hepimiz mağdur durumdayız. Bizler de perakendeciler olarak da bu durumdan şikayetçiyiz. Bizler fiyatı belirleyen noktalar değiliz. Tüketiciler fiyatları bizlerde gördüğü için bizlerin yaptığını düşünüyor ve böyle bir algı oluşuyor.

Stokçuluğun tanımının çok iyi yapılıp en ağır cezadan işleme tabi tutulması gerekiyor. Bizi denetleyen görevli arkadaşların stokçuluğun ne olduğunu anlaması gerekiyor. Bir ürüne zam gelecek siye satışa sunmamak stokçuluktur. Depoda ve rafta varsa bunun adı stokçuluk olmuyor. Yılda bir defa hasat edilen ürünlerin 365 gün satılacak şekilde tutulması da stokçuluk değildir.

Stokçuluk sektör dışı, farklı sektörlerden fiyat aratacak diye yatırım yapıp ürünleri satmamak stokçuluk oluyor. Bunların tespit edilip vatandaşımız mağdur edilmemeli. Tüketici ihtiyacı kadar alacak ve arz-talep dengesini bozmayacak. Böylece sürdürülebilir fiyatlar sağlanacak."

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