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Sözde 'dürüst' seçim çalışması! Ankara'nın çilesi CHP'li Yavaş'tan Turgut Altınok'un pankartlarına gece yarısı operasyonu! ABB çalışanlarına söktürdü

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Giriş: 02.03.2024 18:23
CHP'nin 'belediyecilik' rezaleti bitmek bilmiyor. CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetiminde olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal üstüne skandal yaşanıyor. "Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen CHP'li Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un pankartlarını ABB çalışanlarına gece yarısı yaptırdığı operasyon ile söktürdü.
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