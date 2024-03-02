02 Mart 2024, Cumartesi
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Sözde 'dürüst' seçim çalışması! Ankara'nın çilesi CHP'li Yavaş'tan Turgut Altınok'un pankartlarına gece yarısı operasyonu! ABB çalışanlarına söktürdü
CHP'nin 'belediyecilik' rezaleti bitmek bilmiyor. CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetiminde olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal üstüne skandal yaşanıyor. "Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen CHP'li Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un pankartlarını ABB çalışanlarına gece yarısı yaptırdığı operasyon ile söktürdü.