Sosyal medyada serum çılgınlığı! Hastane dışı uygulamalar can alıyor

Son yıllarda internet fenomenleri ve sosyal medyanın da etkisiyle moda haline gelen hastane dışı serum uygulamaları nedeniyle acil servislere alerjik şokla getirilen hasta sayısı arttı. Uzmanlarsa bu uygulamalar ölümcül olabilir uyarısı yapıyor.

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