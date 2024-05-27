İşte Mersin'de katliam gibi kazaya neden olan otobüs! A Haber görüntüledi

Mersin'de meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Peki kazayla ilgili gelişme var mı? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları o noktadan aktardı.

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