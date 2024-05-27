27 Mayıs 2024, Pazartesi
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İsrail'den Refah'ta katliam | Çadırları bombalanan insanlar yanarak can verdi
İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.