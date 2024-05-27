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İsrail'den Refah'ta katliam | Çadırları bombalanan insanlar yanarak can verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 10:56
İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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