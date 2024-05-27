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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'uydu! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarını ilk kez paylaştı!

ATV'nin sevilen dizisi "Kuruluş Osman"da Malhun Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz günlerde sevindirici bir haberle gündeme geldi. Meslektaşı Berk Oktay ile iki yıl önce dünyaevine giren Atiksoy, Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Doğumdan 6 gün sonra aile pozu veren ünlü çift, bu özel anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:24
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’uydu! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarını ilk kez paylaştı!

Güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy¸ meslektaşı Berk Oktay ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’uydu! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarını ilk kez paylaştı!

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde anne baba olmanını heyecanını yaşıyor.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’uydu! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarını ilk kez paylaştı!

Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi. İlk çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyuran oyuncu çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, kız bebek beklediklerini şu sözlerle açıkladı:

"Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu."

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’uydu! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarını ilk kez paylaştı!

ANNE OLDU

İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çiftten sevindiren haber geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy'la Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’uydu! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarını ilk kez paylaştı!

KIZLARINA VERDİKLERİ İSİM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldız Çağrı Atiksoy riskli bir doğum olduğu için acilen doğuma alındı. Bebeklerinin isimlerini doğuma kadar gizli tutmak isteyen çift kızlarına Mira Milena adını verdi.

İLK AÇIKLAMA

Atiksoy "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" dedi.