27 Mayıs 2024, Pazartesi
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'uydu! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay yeni doğan kızlarını ilk kez paylaştı!
ATV'nin sevilen dizisi "Kuruluş Osman"da Malhun Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz günlerde sevindirici bir haberle gündeme geldi. Meslektaşı Berk Oktay ile iki yıl önce dünyaevine giren Atiksoy, Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Doğumdan 6 gün sonra aile pozu veren ünlü çift, bu özel anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızı...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:24
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