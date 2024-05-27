27 Mayıs 2024, Pazartesi
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İsrail "durun" kararına rağmen vurdu! İsrail’e baskı yetersiz mi?
İsrail dünyanın gözü önünde bir kez daha savaş suçu işledi. Tel Aviv güçleri 1,5 milyon Gazzeli'nin son sığınağı Refah'a saldırdı. Kentin kuzeybatısındaki çadır kent bombalandı; 40'tan fazla sivil hayattan koparıldı. Bu saldırının Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasına rağmen yapılması da İsrail'in hiçbir şeyi görmezden geldiğinin de yine kanıtı oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.