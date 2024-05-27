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AK Parti kampa giriyor! Seçim sonuçları değerlendirilecek, yeni yol haritası belirlenecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 10:13
AK Parti kampa girmeye hazırlanıyor. 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılacak milletvekili ve genel merkez yönetimi kampında hem seçim sonuçları değerlendirilecek hem de değişim süreci ele alınacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban ayrıntıları aktardı.
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