AK Parti kampa giriyor! Seçim sonuçları değerlendirilecek, yeni yol haritası belirlenecek

AK Parti kampa girmeye hazırlanıyor. 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılacak milletvekili ve genel merkez yönetimi kampında hem seçim sonuçları değerlendirilecek hem de değişim süreci ele alınacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban ayrıntıları aktardı.

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