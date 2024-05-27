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Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı! “Aracını bağlarız” diyerek dolandırdılar

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 27.05.2024 11:34
İstanbul'da korsan taksi çağıran iki şahıs polis süsü verip sürücüyü dolandırdı. Sürücünün şikayeti üzerine gerçek ortaya çıktı. Sahte polisler yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı!
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