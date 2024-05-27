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Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gidecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 11:00
Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 64 yıl geçti. Bugün darbenin yıl dönümünde, Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek sempozyuma katılacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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