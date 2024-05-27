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Türk demokrasisinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi
1950
SEÇİMLERDE DEMOKRAT PARTİ 416 MİLLETVEKİLİ İLE MECLİSE GİRDİ
1954
SEÇİMLERDE DP, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN YÜKSEK OYUNU ALARAK İKTİDARDA KALDI
1955
SELANİK'TE TÜRK KONSOLOSLUĞUNA BOMBA ATILMASININ ARDINDAN ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ. "6-7 EYLÜL" OLAYLARI YAŞANDI
1957
ORDU İÇİNDE BİR GRUP SUBAY HÜKÜMETE KOMPLO HAZIRLAMAK SUÇUNDAN TUTUKLANIP YARGILANDI
1960
BEYAZIT MEYDANI'NDA ÖĞRENCİLERİN EYLEMİ SIRASINDA BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL VE ANKARA'DA SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ
5 MAYIS
ANKARA'DAKİ BİR ÖĞRENCİ GRUBU, "555K" YANİ "5'İNCİ AYIN 5'İNDE SAAT 5'TE KIZILAY'DA" KODUYLA GÖSTERİ DÜZENLEDİ
21 MAYIS
HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ SOKAĞA ÇIKTI VE ZAFER ANITI'NA KADAR "SESSİZ" YÜRÜYÜŞ YAPTI
27 MAYIS
38 KİŞİLİK MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ YÖNETİME EL KOYDU, ANAYASA VE TBMM FESHEDİLDİ
YASSIADA'DAKİ YARGILAMALAR
- 592 SANIKTAN 288'İ İÇİN İDAM İSTENDİ
- 15 SANIK İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI
- 31 SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ