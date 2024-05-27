27 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Türk demokrasisinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2024 11:45
Bugün Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü. Dönemin başbakanı Adnan Menderes’i idama götüren o kara lekenin ve Türkiye tarihini kirleten o günlerin analizi…

1950

SEÇİMLERDE DEMOKRAT PARTİ 416 MİLLETVEKİLİ İLE MECLİSE GİRDİ

1954

SEÇİMLERDE DP, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN YÜKSEK OYUNU ALARAK İKTİDARDA KALDI

1955

SELANİK'TE TÜRK KONSOLOSLUĞUNA BOMBA ATILMASININ ARDINDAN ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ. "6-7 EYLÜL" OLAYLARI YAŞANDI

1957

ORDU İÇİNDE BİR GRUP SUBAY HÜKÜMETE KOMPLO HAZIRLAMAK SUÇUNDAN TUTUKLANIP YARGILANDI

1960

BEYAZIT MEYDANI'NDA ÖĞRENCİLERİN EYLEMİ SIRASINDA BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL VE ANKARA'DA SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

5 MAYIS

ANKARA'DAKİ BİR ÖĞRENCİ GRUBU, "555K" YANİ "5'İNCİ AYIN 5'İNDE SAAT 5'TE KIZILAY'DA" KODUYLA GÖSTERİ DÜZENLEDİ

21 MAYIS

HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ SOKAĞA ÇIKTI VE ZAFER ANITI'NA KADAR "SESSİZ" YÜRÜYÜŞ YAPTI

27 MAYIS

38 KİŞİLİK MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ YÖNETİME EL KOYDU, ANAYASA VE TBMM FESHEDİLDİ

YASSIADA'DAKİ YARGILAMALAR

- 592 SANIKTAN 288'İ İÇİN İDAM İSTENDİ

- 15 SANIK İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

- 31 SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kara leke: 27 Mayıs darbesi
Kara leke: 27 Mayıs darbesi
FETÖ elebaşı kaçırıldı
"FETÖ elebaşı kaçırıldı"
İsrail’e baskı yetersiz mi?
İsrail’e baskı yetersiz mi?
Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı!
Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı!
İşte katliam gibi kazaya neden olan otobüs!
İşte katliam gibi kazaya neden olan otobüs!
27 Mayıs darbesinin yıl dönümü
27 Mayıs darbesinin yıl dönümü
Refah’ın sonu! Dünyaynın bitişinin ilanı
Refah'ın sonu! Dünyaynın bitişinin ilanı
Refah’taki katliama Avrupa’dan tepki
Refah'taki katliama Avrupa'dan tepki
AK Parti kampa giriyor!
AK Parti kampa giriyor!
FETÖ elebaşını kim neden kaçırdı?
FETÖ elebaşını kim neden kaçırdı?
Dünyaya Filistin mesajı!
Dünyaya Filistin mesajı!
TOKİ 9 bin lira taksitle Ankara’da ev satacak!
TOKİ 9 bin lira taksitle Ankara’da ev satacak!
Daha Fazla Video Göster