13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son sığınak refah bombalanıyor! İsrail Refah’ta sivilleri hedef almaya devam ediyor

Son sığınak refah bombalanıyor! İsrail Refah’ta sivilleri hedef almaya devam ediyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2024 00:57
7 Ekim Cumartesi günü Gazze'ye saldırı başlatan katil İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika:TUA’ya atama!
Son Dakika:TUA'ya atama!
Son sığınak refah bombalanıyor!
Son sığınak refah bombalanıyor!
İstanbul eşsiz olsun Yeniden OIsun...
İstanbul eşsiz olsun "Yeniden OIsun"...
Eli kanlı ortaklar birbirine düştü!
Eli kanlı ortaklar birbirine düştü!
CHP’de Avcılar krizi!
CHP'de Avcılar krizi!
CHP kulislerinde son gelişmeler!
CHP kulislerinde son gelişmeler!
CHP’li Başarır’a bir tepki de Alevilerden!
CHP'li Başarır'a bir tepki de Alevilerden!
Kabine toplantısı sonrası açıklama!
Kabine toplantısı sonrası açıklama!
CHP’DE Hatay için karar günü!
CHP'DE Hatay için karar günü!
F-16’larda kongre aşaması geçildi!
F-16'larda kongre aşaması geçildi!
Adana Belediyesi’nde silahlı saldırı!
Adana Belediyesi’nde silahlı saldırı!
Kabine toplantısı devam ediyor!
Kabine toplantısı devam ediyor!
Daha Fazla Video Göster