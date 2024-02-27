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SON DEPREMLER: İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli'den açıklama! Merkez üssü belli oldu.

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Giriş: 27.02.2024 16:50
Son dakika Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.6 Şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada depremin 7 km derinde gerçekleştiği belirtildi. Yapılan saha taramasında herhangi bir olumsuz durumun olmadığı açıklandı. A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanları, sarsıntıyla ilgili ilk tespitlerde bulundu.
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