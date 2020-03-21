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21.03.2020

Tuzlu su ile ağız çalkalamak işe yarar mı? Tırnak temizliği nasıl olmalı? Canan Karatay A Haber canlı yayınında açıkladı

Ülkemizde 670 vakaya rastlanan koranavirüs 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Türkiye ölümcül virüse karşı her an tedbirlerini en üst seviyeye çıkarırken uzman isimler vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. A Haber canlı yayınına konuk olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, koronaya karşı alınabilecek tedbirleri anlatırken temizlik konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Canan Karatay, "Virüsler alkali ortamda yaşayamazlar, alkali ortamı yapanlar ise, sodyum karbonat ve kristal kaya tuzudur. Tuzlu su aynı zamanda virüse karşı mücadele eden T hücrelerinin salgılanmasını arttırır. Sık sık ağzımızı tuzlu su ile çalkalamamız gerekir.” dedi. Karatay bu süreçte çalışma hayatına devam eden vatandaşlar için evlerine gider gitmez tuzlu su ile ağızlarını çalkalamalarını, tavsiye etti. Uzun tırnakların ve ojenin virüslerin yaşaması için ortam sağladığını ifade eden Canan Karatay, “Virüsler tırnakların ve ojelerin altından temizlenemezler.” ifadelerini kullandı.

Virüsler hangi ortamda yaşayamaz? Koronadan nasıl korunuruz? Canan Karatay A Haber ekranlarında ilk kez söyledi VİRÜSLER HANGİ ORTAMDA YAŞAYAMAZ? KORONADAN NASIL KORUNURUZ? CANAN KARATAY A HABER EKRANLARINDA İLK KEZ SÖYLEDİ

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