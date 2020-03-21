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21.03.2020

Virüsler hangi ortamda yaşayamaz? Koronadan nasıl korunuruz? Canan Karatay A Haber ekranlarında ilk kez söyledi

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve ülkemizde 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs gündemin en sıcak maddesi...Koronavirüs vaka sayısı ülkemizde 670’e çıkarken Türkiye virüse karşı çok sıkı önlemler almaya hızla devam ediyor. A Haber canlı yayınına katılan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay virüse karşı korunmanın yollarını anlattı. Canan Karatay, “Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapılmalı?”, Koronavirüsten nasıl korunulur?” gibi çok önemli soruların cevaplarını verdi. Karatay, "Bol su içilmesi çok önemli, evin devamlı havalandırılması gerekli.” dedi. Canan Karatay, A Haber ekranlarında ilk defa söylediğini belirterek, "Bunu şimdiye kadar kimse dile getirmedi. Virüsler alkali ortamda yaşayamaz. Peki alkali ortamı sağlayan nedir? Sodyum bikarbonat, kristal kaya tuzudur. Elma veya üzüm sirkesidir. Yani temizliği bununla yapacağız. Çamaşırları bununla yıkadığımız zaman korkmayın. Ev sirkesi mikropları öldürür. Bu konuda bir sürü çalışma yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

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