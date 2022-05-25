25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Son dakika: Türkiye'de maymun çiçeği görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini belirterek, "Pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" dedi. .