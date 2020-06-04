Son dakika: Türkiye Libya’da dengeleri nasıl değiştirdi? Uzman isimler canlı yayında değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... Libya ordusu Trablus’ta kontrolü sağladı milisler çekiliyor. Türkiye Libya'da dengeleri nasıl değiştirdi? İşgalci Hafter'e nasıl darbe üstüne darbe vuruldu? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi.

Son dakika haberi... Libya ordusu Trablus'ta kontrolü sağladı milisler çekiliyor. Türkiye Libya'da dengeleri nasıl değiştirdi? İşgalci Hafter'e nasıl darbe üstüne darbe vuruldu? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi.