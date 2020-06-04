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Son dakika: Türkiye Libya’da dengeleri nasıl değiştirdi? Uzman isimler canlı yayında değerlendirdi |Video

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Giriş: 04.06.2020 15:59
Güncelleme:04.06.2020 16:05
Son dakika haberi... Libya ordusu Trablus’ta kontrolü sağladı milisler çekiliyor. Türkiye Libya'da dengeleri nasıl değiştirdi? İşgalci Hafter'e nasıl darbe üstüne darbe vuruldu? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi.

Son dakika haberi... Libya ordusu Trablus'ta kontrolü sağladı milisler çekiliyor. Türkiye Libya'da dengeleri nasıl değiştirdi? İşgalci Hafter'e nasıl darbe üstüne darbe vuruldu? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi.

Son dakika: Libya ordusu başkent Trablusu kontrol altına aldı SON DAKİKA: LİBYA ORDUSU BAŞKENT TRABLUS'U KONTROL ALTINA ALDI
Libya ordusu Ayn Zara ve Vadi er-Rebiyi Hafterden geri aldı LİBYA ORDUSU AYN ZARA VE VADİ ER-REBİ'Yİ HAFTER'DEN GERİ ALDI
Son dakika: Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Feyyaz Serrac ile bir araya geldi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI FEYYAZ SERRAC İLE BİR ARAYA GELDİ
Haftere büyük darbe! Libya ordusu kontrolü sağladı HAFTER'E BÜYÜK DARBE! LİBYA ORDUSU KONTROLÜ SAĞLADI

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Türkiye Libya’da dengeleri nasıl değiştirdi?
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