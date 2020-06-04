Son dakika: Libya ordusu başkent Trablus'u kontrol altına aldı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

HAVAALANI DÜN ALINMIŞTI

Libya ordusu, dün gece saatlerinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurmuştu.

HALK KUTLAMA YAPTI

Bu sabah Libya'da Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Libyalılar sokaklara döküldü. Khoms kentinin sokaklarına çıkan Libyalılar, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Hafter'den kurtarılmasını kutladı. Vatandaşlar, Libya bayrakları taşıyarak, UMH güçlerinin zaferini havai fişek gösterisi ile kutladı. UMH güçleri, dün başlattığı operasyon sonucunda Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağlamıştı.