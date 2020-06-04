04 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Libya ordusu başkent Trablus'u kontrol altına aldı

Son dakika haberine göre... ’da 'ne () bağlı Libya , başkent ’un tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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LİBYA ORDUSU TÜM DÜNYAYA SON DAKİKA OLARAK DUYURDU!

'nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi (), başkent 'un tüm idari sınırlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

HAVAALANI DÜN ALINMIŞTI

Libya , dün gece saatlerinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin işgalindeki 'nda kontrolü sağladığını duyurmuştu.

HALK KUTLAMA YAPTI

Bu sabah Libya'da Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Libyalılar sokaklara döküldü. Khoms kentinin sokaklarına çıkan Libyalılar, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Hafter'den kurtarılmasını kutladı. Vatandaşlar, Libya bayrakları taşıyarak, UMH güçlerinin zaferini havai fişek gösterisi ile kutladı. UMH güçleri, dün başlattığı operasyon sonucunda Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağlamıştı.

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