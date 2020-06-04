04 Haziran 2020, Perşembe
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Libya ordusu Ayn Zara ve Vadi er-Rebi'yi Hafter'den geri aldı

ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki ve Vadi er-Rebi bölgelerini, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife 'e bağlı milislerden kurtardıklarını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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LİBYA ORDUSUNDAN HAFTER'E DARBE ÜSTÜNE DARBE!
Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin Trablus'un güneyindeki ve Vadi er-Rebi bölgelerinden milislerini çıkardığını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor.

Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra dün milislerin işgalindeki stratejik öneme sahip Trablus Uluslarası Havalimanı'nı geri aldıklarını duyurmuştu.

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