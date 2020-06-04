Libya ordusu Ayn Zara ve Vadi er-Rebi'yi Hafter'den geri aldı
Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını açıkladı.
Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinden Hafter milislerini çıkardığını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını duyurdu.
Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor.
Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor.
Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra dün milislerin işgalindeki stratejik öneme sahip Trablus Uluslarası Havalimanı'nı geri aldıklarını duyurmuştu.
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