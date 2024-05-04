04 Mayıs 2024, Cumartesi
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Rusya’dan Macron’a asker tehdidi: Gönderilirse ilk hedefimiz Fransız askerleri olur
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Ukrayna'ya kara birlikleri konuşlandırabiliriz" açıklamasına Rusya'dan büyük tepki var. Moskova yönetimi bir kez daha "Fransız askerleri hedefimiz olur" dedi. Diğer yandan Ukrayna, bir kez daha Kırım'ı hedef aldı. Son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.