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A Haber Irak sınırında

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Giriş: 04.05.2024 16:45
Irak'ın Kuzeyinde neler yaşanıyor? Mehmetçik ve Irak Hükümeti hangi noktalara üs kurdu? Ayrıntıları Şırnak'ta bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
A Haber Irak sınırında
A Haber Irak sınırında
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