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Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı! İlk yolcular Sivas’a indi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 04.05.2024 16:44
Sivas-İstanbul arasındaki yüksek hızlı tren seferleri bugün başladı. İstanbul'dan kalkan ilk tren 16:00'da Sivas'a ilk yolcularını getirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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