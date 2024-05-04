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Son dakika | Saldırı hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 04.05.2024 12:37
Son dakika haberi.. MSB, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgesine operasyon hazırlığında bulunan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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