YKS için 40 günlük hazırlık süreci başladı! Personel kapalı merkeze götürüldü

8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev alacak 100'ün üzerinde personelin yaklaşık 40 gün dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı matbaa dönemi başladı. 9 Haziran akşamına kadar merkezde çalışacak olan personel, bu sürede aileleri de dahil hiç kimseyle görüşemeyecek.

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