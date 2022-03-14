Son dakika: Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi! AK Parti ve MHP'den önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız seçim yasası ile ilgili çalışmanın detaylarını basın toplantısı ile anlatıyor. Yazıcı, "Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz. Partilerin seçime katılması için grubu bulunması şartı kalkıyor." dedi.

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