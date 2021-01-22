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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması

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Giriş: 22.01.2021 20:06
Güncelleme:22.01.2021 20:07
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'dan ülkemize olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bakan Koca daha önce İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika ile uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir.

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